خاص | العودة لأوروبا؟.. أجويرو يحسم مصير ميسي بكلمات واضحة!

ماذا قال سيرخيو؟

كشف سيرخيو أجويرو، نجم مانشستر سيتي وبرشلونة السابق، عن رأيه في إمكانية عودة ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، للعب بأحد الدوريات الأوروبية.

وغادر ميسي أوروبا بعد أن فاز بـ10 ألقاب في الدوري الإسباني، إلى جانب 4 ألقاب دوري أبطال أوروبا مع برشلونة، وكذلك لقبين في الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان.

وقال أجويرو في تصريح لـ"فوتبول كو": "لا أعتقد أن ميسي بحاجة للعودة إلى أوروبا، بعد أن لعب بالفعل وفاز بالعديد من بطولات دوري الأبطال".

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وأضاف: "لقد حصل ليو على الحق في السماح له باختيار أين وكيف يريد أن يلعب، وإلى متى".

وفاز ميسي وأجويرو بالميدالية الذهبية مع الأرجنتين في دورة الألعاب الأولمبية عام 2008، وبعد سنوات من الهزائم المؤلمة حصدا كوبا أمريكا في 2021، قبل أن يجبر نجم السيتي السابق على اعتزال كرة القدم في 2021 بسبب مشكلة في القلب، ما أبعده عن المشاركة في كأس العالم 2022 الذي حصدته الأرجنتين.