مفاجأة .. "حلم سانتوس" يُجبر نيمار على الخضوع لرغبة الهلال!

هل اقترب الرحيل عن الهلال؟

يبدو أن النجم البرازيلي نيمار جونيور، جناح فريق الكرة بنادي الهلال، سيقدم حلًا لإدارة الزعيم، من أجل الموافقة على رحيله إلى صفوف سانتوس، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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وارتبط اسم نيمار بالعودة إلى ناديه الأسبق سانتوس، الصاعد إلى دوري الدرجة الأولى، فيما يبحث الأطراف الثلاثة عن صيغة اتفاق؛ حيث يرغب نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق، في الحصول على مستحقاته المالية المتبقية في عقده، الذي ينتهي في الصيف المُقبل، فيما ترغب إدارة الهلال وصندوق الاستثمارات، في تمديد عقده، قبل السماح بإعارته إلى سانتوس، علمًا بأن النادي البرازيلي أبلغ نيمار بضرورة تسوية ملف رحيله عن بطل دوري روشن السعودي، من أجل العودة.

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وذكر الإعلامي سانتي آونا، بأن نيمار قرر التخلي عن جزء كبير من راتبه، وهي تضحية جسيمة، من أجل تسريع المفاوضات، وتسهيل عملية عودته إلى سانتوس، ليصبح أقرب للعودة إلى ناديه الأسبق من أي وقت مضى.

وبدا اتجاه نيمار نحو الرحيل عن الهلال، بعد قرار المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، باستبعاده من قائمة الفريق المحلية، والاكتفاء بمشاركته في بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة، وكأس العالم للأندية 2025.

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وشارك نيمار في 7 مباريات مع الهلال، منذ انتقاله إلى بطل الدوري السعودي، في صيف 2023، قادمًا من باريس سان جيرمان، حيث أحرز هدفًا في دوري أبطال آسيا، وصنع 3 تمريرات حاسمة في دوري روشن، قبل تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، ليغيب عن الملاعب لأكثر من سنة، ثم عانى من إصابة أخرى في العضلة الخلفية.