"علينا أن ننتظر" .. تلميح قوي من سانتوس على عودة نيمار من الهلال

يبدو أن ساعة الرحيل قد دقت

أظهر نادي سانتوس البرازيلي تلميحًا قويًا على عودة نجمه السابق، نيمار، من الهلال السعودي إلى صفوفه.

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نيمار كان قد انضم للفريق السعودي صيف 2023 لكنه لم يلعب معه سوى القليل من المباريات بعد تعرضه لإصابة قطع في الرباط الصليبي في أكتوبر من نفس العام ومن ثم إصابة عضلية أخرى بعد عودته للعب، وقد رفض المدرب جورج جيسوس إعادة قيده في القائمة المحلية وتبحث الإدارة حاليًا عن حل لفسخ عقده ورحيله قبل نهاية عقده في يونيو القادم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صحيفة الرياضية السعودية سألت مارسيو كالفيس، مستشار سانتوس، عن إمكانية انضمام نيمار لهم خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري، فقدم إجابة غامضة تُوحي بإمكانية حدوث ذلك خلال الأيام القليلة القادمة.

كالفيس قال للرياضية "ربما هذه الفترة، لكن لم يتم تأكيد أي شيء بشكل رسمي بعد. هل سيحدث خلال الـ48 ساعة القادمة؟ علينا أن ننتظر".

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الإعلامي سانتي آونا كان قد أكد أمس أن نيمار قرر التخلي عن جزء كبير من مستحقاته المالية لدى الهلال لتسريع مفاوضات فسخ عقده والسماح له بالعودة إلى سانتوس.

يُشار إلى أن الهلال ليس لديه مكانًا شاغرًا لقيد نيمار في قائمته المحلية، حيث سيضطر إلى التضحية بأحد أجانبه الـ8 لتسجيله وهو ما يرفضه جيسوس.