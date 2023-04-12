العودة إلى برشلونة تقترب؟ تفاصيل محادثات ليونيل ميسي مع تشافي!

عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة تبدو أقرب من أي وقت مضى..

تتزايد التكهنات حول عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى نادي برشلونة الإسباني بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

محطة "راديو كتالونيا" الإذاعية الإسبانية قدمت تحديثًا جديدًا عن تلك القضية، حيث أكدت أن ميسي يتواصل بشكل منتظم مع تشافي هيرنانديز في الآونة الأخيرة.

التقرير أشار إلى أنه على ما يبدو فإن ميسي كثيرًا ما يخبر تشافي أنه يريد العودة إلى برشلونة، وأن الثنائي يتحدث عن الفريق والمباريات والجو وغرفة الملابس، وأن ميسي نفسه يدفع بفكرة عودته للنادي.

ويعد ذلك التقرير بمثابة دفعة مثالية لبرشلونة في محاولته لإعادة التوقيع مع ميسي، الذي تراجعت احتمالات استمراره في باريس سان جيرمان مؤخرًا.

وبينما يسعى باريس سان جيرمان بنشاط لجذب ميسي من خلال إعداد عقد أكثر ربحًا، إلا أن برشلونة يتمتع بميزة عاطفية، حيث يرتبط اسم ميسي ارتباطًا وثيقًا بالنادي نفسه.

في الواقع، تؤكد "راديو كتالونيا" أن ليو ميسي كثيرًا ما يصف برشلونة بـ"نحن"، لذلك عندما يناقش نتيجة مباراة مع تشافي، غالبًا ما يصفها بأنها "لقد فزنا" أو "لعبنا بشكل جيد".

ويعد هذا بمثابة حافز مثالي لبرشلونة للعمل بجدية أكبر ودراسة التفاصيل الفنية التي ستسمح لهم بإعادة توقيع ميسي قبل الموسم المقبل.