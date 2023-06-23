العودة أم اللحاق بميسي؟ خيارات محدودة لهازاد لإحياء مسيرته من جديد!

النجم البلجيكي في حيرة من أمره

يقوم النجم البلجيكي إيدين هازارد، بتقييم ثلاثة خيارات مختلفة لمستقبله، بعد رحيله بشكل نهائي عن صفوف ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

رحلة هازارد مع ريال انتهت في 3 يونيو الجاري، بعد 4 مواسم قضاها في الفريق الأبيض وعانى خلالها من العديد من المشاكل الجسدية التي أبعدته تمامًا عن حسابات المدرب كارلو أنشيلوتي.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن اللاعب يدرس فكرة الانتقال إلى الدوري الأمريكي خلال هذا الصيف، حيث تبدو فرصة مناسبة له للابتعاد عن دائرة الضوء وقضاء السنوات الأخيرة من مسيرته في دوري أقل تطلبًا.

الخيار الثاني بالنسبة لهازارد في الوقت الحالي هو اعتزال كرة القدم بشكل نهائي، ويعتبر الأقل واقعية لعدم تفضيل البلجيكي لإنهاء رحلته في الملاعب في الثلاثين من عمره بعد عدة مواسم من الخمول.

ويأتي الخيار الأخير بالعودة إلى بلاده، حيث قالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إن نادي " RWD Molenbeek" الصاعد حديثًا للدوري البلجيكي أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات نجم تشيلسي السابق.

يذكر أن هازارد لعب 76 مباراة فقط طوال مسيرته مع ريال مدريد ونجح في تسجيل 7 أهداف ولعب 12 تمريرة حاسمة بقميص الفريق الإسباني.