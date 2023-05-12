قبل العودة إلى الأهلي .. عمر السومة يرعب الهلال والنصر ويحطم أسطورة ماجد عبدالله

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قاد النجم السوري عمر السومة، نادي العربي القطري؛ للتتويج بلقب كأس أمير دولة قطر، بالفوز على السد القطري (3-0)، في المباراة النهائية.

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السومة أعلن أمس الخميس، العودة إلى النادي الأهلي، الموسم الرياضي القادم 2023-2024؛ بعد أن انتقل إلى العربي في الصيف الماضي، على سبيل الإعارة.

وسجل السومة، هدفين في الدقيقتين 62 و90+8؛ ليقود العربي إلى تحقيق اللقب الغائب منذ 30 سنة؛ كما أن اللاعب نفسه، أنهى مسابقة كأس أمير دولة قطر، متصدرًا لقائمة الهدافين برصيد 4 أهداف.

وبهدفيه في شباك الزعيم السداوي.. حطم النجم السوري، رقم ماجد عبدالله، أسطورة نادي النصر ومنتخب السعودية، في الملاعب الآسيوية.

وحسب الإعلامي الرياضي وليد سعيد عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وصل السومة إلى 302 هدف؛ كأفضل هداف في تاريخ القارة الآسيوية، متجاوزًا ماجد عبدالله، الذي يملك 301 هدف.

وفيما يلي.. أرقام عمر السومة مع العربي القطري قبل العودة إلى النادي الأهلي:

المباريات: 27.

أهداف: 27.

أسيست: 6.

جدير بالذكر أن السومة، حصل على وصافة هدافي دوري نجوم قطر 202-2023، خلف المهاجم الكيني ميكيل أولونغا، نجم نادي الدحيل؛ ما يؤكد استعادته مستواه الرائع، لتحطيم شباك الفرق المنافسة للأهلي، في الموسم القادم؛ وفي مقدمتهم الهلال والنصر.

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