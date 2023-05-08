قبل العودة إلى الأهلي .. ليلة سوداء جديدة في مسيرة عمر السومة

بعد نكسة "الهبوط" مع النادي الأهلي، إلى دوري يلو للدرجة الأولى، عاش النجم السوري عمر السومة، ليلة سوداء جديدة، في مسيرته الكروية.
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السومة انتقل إلى نادي العربي القطري، في صيف 2022؛ ولمدة موسم رياضي واحد فقط، على سبيل الإعارة؛ بعد هبوط الأهلي "التاريخي".
ومع العربي، كاد النجم السوري الكبير، أن يتوّج بلقب دوري نجوم قطر، في الموسم الرياضي الحالي 2022-2023، لأول مرة منذ عام 1997؛ حيث كان يحتاج إلى الفوز على السد، في الجولة 22 "الأخيرة"، مع خسارة الدحيل "المتصدر" من الشمال.
وبالفعل، سجل السومة هدفًا؛ ليقود العربي للفوز على السد (2-1)، إلا أنه خسر اللقب على الرغم من ذلك؛ بعد اكتساح الدحيل للشمال، بخمسة أهداف لاثنين.
ولم تكن خسارة الدوري، هي الصدمة الوحيدة للسومة، في هذه الليلة، بل أيضًا فقدانه صدارة قائمة الهدافين؛ عندما سجل منافسه الكيني ميكيل أولونغا، مهاجم نادي الدحيل، رباعية "سوبر هاتريك"، في شباك الشمال.
وأنهى عمر السومة - الذي تؤكد التقارير عودته إلى الأهلي في الموسم القادم -، دوري نجوم قطر برصيد 19 هدفًا، وبفارق 3 أهداف عن أولونغا.
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