العودة اقتربت .. رسالة خاصة من بنزيما قبل مواجهة الفيحاء!

النجم الفرنسي يتدرب بشكل جيد.

SHAHID

بعث كريم بنزيما نجم الاتحاد برسالة حماس لجماهير فريقه قبل عودة منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين في الأيام المقبلة.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويخوض الاتحاد مواجهة الجولة الـ 25 أمام نظيره الفيحاء عقب فترة التوقف الدولي الجارية بشكل مباشر في الـ 29 من مارس الجاري.

ونشر بنزيما صورة له عبر حسابه في منصة "سناب شات" وكتب عليها تعليق بسيط للغاية حيث كرر كلمة: "انتصار" ثلاث مرات.

وكان بنزيما قد تغيب عن مواجهات الاتحاد منذ فترة بسبب إصابة في الظهر، حيث لم يلعب ثلاث مباريات أمام الهلال ومواجهة أخرى أمام الأخدود وواحدة إضافية أمام الفتح.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وعاد النجم الفرنسي لتدريبات بطل الدوري السعودي يوم الجمعة، ومن المنتظر أن يشارك قريبًا من جديد مع الفريق.

SHAHID