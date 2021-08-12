العودة إلى المنزل تكشف "نفاق" لوكاكو لجماهير إنتر

تركيز كبير معه..

اتهم مشجعو إنتر لاعبهم السابق روميلو لوكاكو بالكذب والنفاق، بعدما قال أنه عاد إلى الوطن بمجرد توقيعه على عقود انتقاله لتشيلسي.

وكان تشيلسي قد دفع 115 مليون يورو لانتداب لوكاكو من النيراتزوري بعد عامين فقط من وصوله لملعب سان سيرو من مانشستر يونايتد.

وفي فبراير 2021، قام أحد المشجعين بسؤال لوكاكو على تويتر "ألن تعود إلى المنزل؟" فكان رد الدولي البلجيكي أنه بالفعل في المنزل، مشيرًا إلى إنتر.

لكن صاحب الـ28 عامًا غيّر رأيه في مسافة أشهر، فأول تصريح له بعد التوقيع لتشيلسي كان عن سعادته المفرطة بالعودة إلى منزله الحقيقي مرة أخرى.

Happy to be back home 💙 https://t.co/FbFfOncADx — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) August 12, 2021

هذا ما دفع جماهير إنتر إلى مهاجمة لوكاكو واعتباره منافقًا مع لومه على الطريقة التي تعامل بها معهم رغم الود الكبير الذي تحصل عليه في مدينة ميلانو.

لم يتوقف الهجوم من جماهير إنتر على اتهام صاحب الأصول الكونغولية بالنفاق، بل وصل إلى تمزيق صورته خارج ملعب سان سيرو وهو يحتفل بدرع الدوري الإيطالي.

الجدير بالذكر أن لوكاكو مع إنتر سجل 64 هدفًا في 95 مباراة مع صناعته لـ16 آخرين، وقاد النيراتزوري لمعانقة درع الدوري الإيطالي الموسم الماضي.