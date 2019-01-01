العنبري: العين قادر على العودة من جديد لأجواء الدوري

الشارقة يستعد لاستضافة العين في قمة الجولة الـ 21 من الدوري الإماراتي يوم الأربعاء القادم

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد عبد العزيز العنبري، المدير الفني لنادي الشارقة على قوة نادي العين، وأنه قادر على العودة من جديد إلى أجواء الدوري، بالرغم من أنه يحتل المركز الثالث.

وحقق الشارقة فوزاً هاماً، مساء أمس في إطار مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإماراتي، بهدفين لهدف، ليواصل تصدره لجدول ترتيب المسابقة.

وقال العنبري في تصريحات عقبت اللقاء: "أبارك لفريقي، وحظ أوفر لبني ياس، لقد قدموا مباراة كبيرة ومستويات رائعة طيلة هذا الموسم".

وواصل: "لعبنا مباراة صعبة أمامهم، استطعنا خلالها تجاوز صدمة الهدف المبكر، والعودة إلى أجواء اللقاء من جديد".

وأكمل: "سننسى المباراة، ونركز على مباراة العين القادمة بعد أربع أيام، العين فريق كبير وقادر على العودة لبطولة الدوري في أي وقت".

📸 مهما حاولنا وصف المشهد، لن يكون مثل مشاهدة هذه اللقطات التي تصف سبب توقف المباراة 😔😯 pic.twitter.com/n00TvZUsrB — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 12, 2019

وتابع: "مازال هناك 18 نقطة في الملعب، والتركيز العالي مطلوب خاصة مع نهاية الدوري، فمباريات الدور الثاني صعبة، نتمنى استغلال جميع الفرص التي تتاح لنا من أجل تحسين الجانب التهديفي لنا".

ويتصدر الشارقة جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة، وبفارق تسع نقاط عن شباب الأهلي دبي صاحب المركز الثاني، ويأتي العين في المركز الثالث برصيد 38 نقطة وله مباراة.