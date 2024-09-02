العناية الإلهية تنقذ نجم الدوري الإنجليزي السابق من الموت في حادث مروع!

اللاعب السابق والمدرب الحالي لغانا في المستشفى الآن!

كشفت صحيفة "ديلي ميل" عن حادث سير مروع تعرض له أحد نجوم الدوري الإنجليزي السابقين خلال الساعات الماضية تسبب في نقله إلى المستشفى هو واثنان آخرين.

وجود في الحادث جون باينتسيل لاعب وست هام وفولهام وليستر سيتي في الفترة بين 2006 و2012 ومدرب مساعد منتخب غانا الحالي.

وكان يسافر باينتسيل رفقة مدرب المنتخب أوتو أدو ومدرب حراس المرمى فاتاو داودا إلى عاصمة غانا أكرا بعد مشاهدة نهائي الكأس الوطني.

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تم أخذ الثلاثي إلى المستشفى بشكل فوري، وأعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم إنهم في حالة مستقرة ومن المنتظر أن يغادروا المستشفى بشكل سريع.

جدير بالذكر أن المنتخب الغاني يلعب في التوقف الحالي ضد أنجولا والنيجر في تصفيات كأس العالم 2026.