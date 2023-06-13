العلاقة انتهت! .. باريس سان جيرمان يقرر بيع كيليان مبابي هذا الصيف!

ماذا حدث؟

أكدت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، أن إدارة نادي باريس سان جيرمان وافقت على رحيل نجم الفريق كيليان مبابي.

وكان النادي الباريسي يرفض التفكير في فكرة رحيل مبابي ولكن الآن أصبح جاهزًا لبيعه بعد تصريحات النجم الفرنسي الأخيرة.

وقال مبابي في بيان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه لن يستمر لموسم إضافي آخر مع باريس سان جيرمان وسيرحل بنهاية عام 2023-2024، وأنه لم يطلب رحيله هذا الصيف ولكنه أكد للنادي فقط عدم تفعيل عامه الإضافي.

ووفقًا لصحيفة " Le Parisien" فقد قررت إدارة النادي الباريسي السماح لمبابي بالرحيل هذا الصيف إذا رفض تمديد عقده والاستفادة المالية من بيعه وحتى لا يرحل مجانًا الموسم القادم.

وأكدت الصحيفة، أن باريس سان جيرمان غاضب من مبابي بسبب تصريحاته الأخيرة، ورغبته في تسريب أزمته أمام الجميع، ويريدون إثبات سلطتهم ووضع النادي فوق كل شيء حتى مبابي الذي يدور حوله المشروع الباريسي.

وكان النجم الفرنسي قد جدد عقده مع باريس سان جيرمان في 15 يوليو 2022 وحتى 2023-2024 بشرط عدم تجاوز موسم 2024.