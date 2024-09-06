"العلاقة كانت بالتراضي!".. القضاء الإسباني ينقذ نجم البرتغال من مصير داني ألفيش

قضية جدلية جديدة في الكرة الإسبانية..

تم تقديم شكوى بشأن سوء المعاملة والاعتداء الجنسي ضد ويليام كارفاليو لاعب ريال بيتيس ومنتخب البرتغال، لكن يبدو أن الأمور ستسير على ما يرام معه.

وبحسب محكمة إشبيلية، فإن رواية المرأة "الضحية المزعومة" للأحداث لا تدعم الاتهام بأن الرجل البرتغالي قام بتخديرها وبالتالي أساء التعامل معها على عكس رغبتها في أي سياق.

ولذلك، قررت محكمة إشبيلية رفض شكوى الاعتداء الجنسي المرفوعة ضد كارفاليو. وبهذه الطريقة، يتم التصديق على قرار المحكمة الابتدائية رقم 9 الذي أصر على عدم وجود أسباب للشكوى، لأن العلاقة على الأرجح كانت بالتراضي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورأى قاضي التحقيق أنه ثبت أن الاثنين كانا يعرفان بعضهما البعض من قبل وأنهما كانت بينهما علاقات وتواصلا بشكل متكرر قبل بضعة أشهر. وأن كل الأدلة تشير إلى وجود علاقة بالتراضي وأن الشكوى قدمت نتيجة عدم اهتمام كارفاليو بالمشتكية.

في الواقع، وقع الاعتداء المنفي في إشبيلية ليلة 9-10 أغسطس 2023 وتم تقديم الشكوى بعد أسبوع في إيبيزا، وفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية.