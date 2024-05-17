"العقود كانت جاهزة للتوقيع" .. سر فشل مفاوضات أموريم مع ليفربول

تفاصيل تعثر مفاوضات أموريم مع ليفربول...

أعلن أرني سلوت، المدير الفني لنادي فينورد الحالي، توليه مهمة قيادة ليفربول، الفنية في الموسم المقبل، خلفًا للألماني يورجن كلوب، الذي قرر الرحيل عن الريدز بنهاية الموسم الحالي.

وقبل إتمام التعاقد بشكل رسمي مع سلوت كان ليفربول، قريبًا من التعاقد مع روبن أموريم، المدير الفني لنادي سبورتينج لشبونة، ولكن المفاوضات تعثرت في المراحل النهائية.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن مفاوضات ليفربول مع أموريم، تعثرت بسبب الخلافات حول "الشرط الجزائي" في عقد المدرب مع سبورتنج لشبونة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونقلت الصحيفة الإنجليزية، بعض من تصريحات أموريم والتي جاء فيها: "لقد تم التفاوض مع ليفربول على كل شيء، والعقود كانت جاهزة على التوقيع، وكان سبورتينج لشبونة سيحصل على 10 ملايين يورو، ولكن رئيس النادي غير رأيه في اللحظات الأخيرة".

وتابع: "طالب رئيس سبورتينج لشبونة، حصول فريقه على 20 مليون يورو، ولم ترغب إدارة ليفربول في خوض تلك المفاوضات".

جدير بالذكر أن ليفربول، سينهي موسمه الحالي بآخر المباريات مساء الأحد القادم أمام وولفرهامبتون، على ملعب آنفيلد، لتكون تلك المباراة هي الظهور الأخير بالنسبة للمدرب الألماني مع الريدز، بعد مسيرة استمرت لأكثر من ثمانية سنوات.