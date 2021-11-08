العقوبة الثالثة .. أضرار الزمالك بعد القمة تتواصل

أصدرت لجنة المسابقات التابعة لرابطة أندية الدوري المصري، عقوبة جديدة على الزمالك، على خلفية أحداث القمة الأخيرة أمام الأهلي.

القمة أقيمت في الخامس من الشهر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وانتهى ديربي القاهرة بفوز كبير للشياطين الحمر بخماسية مقابل ثلاثة أهداف، في مباراة حملت إثارة كبيرة على المستوى الفني والتحكيمي.

ما هما العقوبتان السابقتان على الزمالك؟

مغرب اليوم الإثنين، شهد إصدار اللجنة ثلاث عقوبات بشأن القمة، على الأهلي والزمالك، وكان على الأخير اثنين منها..

الأهلي عوقب بغرامة قدرها 50 ألف جنيه، نظرًا للنزول الجماعي من الجهاز الفني واللاعبين البدلاء إلى أرض الملعب، للاحتفال بالأهداف.

أما الزمالك فقد غُرم 50 ألف جنيه، على إثر نزول دكة بدلائه أيضًا للاحتفال بالأهداف، بجانب 20 ألف جنيه أخرى، لتخلف مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، عن الحضور للمؤتمر الصحفي عقب المباراة.

ما هي العقوبة الثالثة والجديدة على الزمالك؟

وبعد ساعتين من إصدار العقوبتين السابقتين، تم إصدار عقوبة جديدة، نظرًا لواقعة جديدة حدثت بالمباراة..

اللجنة قررت تغريم القلعة البيضاء 50 ألف جنيه أخرى، بسبب رمي الكرة داخل الملعب، أثناء سير المباراة.

أحد أفراد دكة بدلاء الزمالك قام خلال تنفيذ التونسي علي معلول؛ ظهير أيسر الأهلي، لضربة الجزاء الثانية، برمي كرة داخل الملعب، بهدف تعطيل اللعب.

شكاوى عقب لقاء القمة:

القمة لم تمر بسلام خارج الملعب، فعقب المباراة، قررت إدارة الزمالك تقديم شكوى رسمية ضد معلق اللقاء مدحت شلبي، بداعي استخدامه بعض العبارات غير اللائقة على حد قولهم، مما حمل بعض السخرية تجاه الأبيض.

كذلك قررت إدارة الأهلي دراسة تقديم شكوى ضد محمد عادل؛ حكم المباراة، بعدما أعلن خلال تصريحات إذاعية، أنه تحدث مع الحكام المساعدين عقب تسجيل الأحمر للهدف الثالث، بهدف احتواء لاعبي الزمالك وعدم التسرع في إشهار الكروت الصفراء في وجوههم، تقديرًا لتوترهم.