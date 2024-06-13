"العقدة في المنشار" .. مدافع برشلونة يدمر خطط فريقه ويرفض الرحيل

برشلونة في ورطة بسبب قرار مدافعه...

يرفض كليمون لونجليه، مدافع برشلونة، الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مما تسبب في حالة من الارتباك لدى إدارة الفريق الكتالوني.

وكان المدافع الفرنسي، قد خرج بالفعل من حسابات فريقه منذ فترة، وقضى الموسم المنقضي، معارًا إلى صفوف أستون فيلا الإنجليزي.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن لونجليه، ليس في عجلة من أمره لمغادرة الفريق الكتالوني، إذ يريد الانتظار حتى يصله عرض مناسب، خاصة وأن أولوية اللاعب هي الاستمرار في الملاعب الأوروبية.

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وأشار التقرير إلى أن إدارة برشلونة، ترغب في إيجاد حلًا للاعب في أسرع وقت وبيعه لمساعدة الفريق في حل الأزمة المالية، خاصة وأن عقد لونجليه ينتهي مع الفريق في صيف 2026.

جدير بالذكر أن لونجليه، ارتبط بالرحيل عن برشلونة، منذ الصيف الماضي وفشل الفريق الكتالوني في بيع اللاعب، قبل أن يرحل على سبيل الإعارة في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، إلى أستون فيلا.