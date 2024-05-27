العقدة في المنشار.. تشافي السبب في تأخر إعلان برشلونة عن فليك!

تشافي يتسبب في تعطيل برشلونة...

بالرغم من رحيل تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، عن صفوف الفريق الكتالوني بنهاية الموسم، إلا أن إدارة الفريق لن تتمكن من الإعلان المدرب الجديد، بسبب تشافي.

واقترب هانز فليك، المدير الفني الأسبق لنادي بايرن ميونخ، من تولي قيادة الفريق الكتالوني، الفنية في الموسم المقبل خلفًا لتشافي، الذي تمت إقالته قبل أيام من إدارة برشلونة.

ووفقًا التقرير الذي نشرته شبكة " RAC1" فإن برشلونة، لن يتمكن من الإعلان عن ضم فليك، إلا بعد تسوية أموره مع تشافي هيرنانديز، بحسب قوانين رابطة الدوري الإسباني.

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وأشار التقرير إلى أن قانون الرابطة الدوري الإسباني، ينص على عدم تسجيل عقد أي مدير فني جديد، إلا بعد التأكد من فسخ عقد المدرب السابق بشكل رسمي، والتأكد من حصول المدرب السابق على كامل مستحقاته.

ومن المنتظر أن يجتمع مجلس إدارة برشلونة، متمثلًا في ديكو المدير الرياضي، مع وكيل أعمال تشافي هيرنانديز، في الأسبوع القادم لوضع اللمسات الأخيرة في فسخ التعاقد.