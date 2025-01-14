"العظمة تلهم العظمة!".. ستيفن كاري يكشف رغبته في تقليد ليونيل ميسي

النجم الأرجنتيني ذو تأثير كبير على الرياضة في كافة أنحاء العالم

سيسجل التاريخ ستيفين كاري، نجم فريق جولدن ستايت ووريورز، باعتباره أحد أعظم لاعبي كرة السلة على الإطلاق، بعد فوزه بأربعة ألقاب في الدوري الأمريكي للمحترفين، وجائزتي أفضل لاعب، وميدالية ذهبية أوليمبية، وعدد من الأرقام القياسية الرائعة.

في رياضة أخرى، يتمتع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي بمكانة استثنائية في كرة القدم، ويعد على نطاق واسع أفضل لاعب على الإطلاق، خصوصًا بعد أن بصم على التتويج بكأس العالم 2022 في قطر.

في ضوء هذه المقاربة، يعترف كاري بأنه كان يستمد الإلهام من ميسي وشغفه بالنجاح في سن 36 عامًا، فقال: "العظمة تلهمك بشتى الطرق، لا يوجد شيء محدد يمكنك نقله من كرة القدم إلى كرة السلة، لكن العظمة تلهم العظمة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأردف كاري: "الأمر يتعلق بطول العمر والإبداع وتأثيره (ميسي) على الرياضة في جميع أنحاء العالم، نحن نقدر العظمة وإلهام الاستمرار في القيام بالأشياء على طريقتك الخاصة".

وأكد كاري مرة أخرى أنه يملك "أقصى درجات الاحترام لميسي، وللكيفية رعايته لنفسه سواء داخل الملعب أو خارجه، أحاول تقليد نفس الشيء فيه".