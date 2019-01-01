العضوية الذهبية تعيد سلمان المالك إلى النصر

نادي النصر أعلن عودة سلمان المالك من جديد

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن نادي النصر السعودي، انضمام سلمان المالك إلى قائمة الأعضاء الذهبين، للعالمي، صباح اليوم، بعد سداده الرسوم المطلوبة.

وتبلغ الرسوم المطلوبة، من أجل الانضمام إلى قائمة الأعضاء الذهبية لنادي النصر 100 ألف ريال سعودي، قد سددها المالك اليوم.

وكنب الحساب الرسمي لنادي النصر، على موقع تويتر: "انضم لقائمة الأعضاء الذهبيين بنادي النصر الأستاذ سلمان بن فهد المالك وذلك بعد سداده اليوم لرسوم العضوية الذهبية البالغة مائة ألف ريال".

ومن جانبه تمنى سلمان المالك، التوفيق للعالمي، في الخطوات القادمة، وتحقيق المزيد من البطولات.

وسبق للمالك وأن تولى قيادة النصر لفترة مؤقتة في وقت سابق، كما كان نائب الرئيس في فترة رئاسة سعود آل سويلم.

انضم لقائمة الأعضاء الذهبيين بنادي #النصر الأستاذ سلمان بن فهد المالك وذلك بعد سداده اليوم لرسوم العضوية الذهبية البالغة مائة ألف ريال .

متمنياً لناديه #العالمي التوفيق . — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 23, 2019

ويستعد النصر، لانطلاق الدوري يوم 22 أغسطس أمام ضمك، كما سينافس على لقب السوبر امام التعاون بطل النسخة الماضية من كأس خادم الحرمين الشريفين.