"العصر الجديد" .. فينيسيوس جونيور يسخر من نجم برشلونة بعد التتويج بالدوري الإسباني!

النجم البرازيلي يحتفل بالدوري الإسباني على طريقته الخاصة!

لم يفوت النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور فرصة تتويج فريقه ببطولة الدوري الإسباني، إلا وسخر من رونالدو أراوخو لاعب برشلونة!

وتوج ريال مدريد بشكل رسمي أمس السبت، بعدما خسر برشلونة على يد جيرونا برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب مونتيليفي.

ونشر فينيسيوس عبر حسابه على منصة "إكس" تغريدة تبرز ألقاب نجوم ريال مدريد الشباب، والتي يتصدرها رفقة الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي برصيد 11 لقبًا.

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وعلق النجم البرازيلي على التغريدة التي تبرز عدد ألقابه مع ريال مدريد قائلًا: "عصر جديد"، ساخرًا من تصريح رونالد أوراوخو عقب تتويج برشلونة بكأس السوبر الإسباني في الرياض العام الماضي.

وكان أوراوخو قد خرج بتصريح قال فيه: "إنه بداية عصر جديد"، حيث جاءت بعدما توج بالسوبر والدوري الإسباني الموسم الماضي.