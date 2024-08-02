بسبب "العشاء الأخير" .. منظم افتتاح الأولمبياد مهدد بالقتل والنيابة تحقق!

نيابة باريس تباشر التحقيق..

أعلنت النيابة العامة في باريس، اليوم (الجمعة)، عن فتح التحقيق حول تلقي مدير حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية، توماس جولي، تهديدات بالقتل على خلفية واقعة الحفل التي أثارت جدلًا عالميًا.

وكانت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، قد تقدمت باعتذار إلى الكاثوليك والجماعات المسيحية، بعد توجيه انتقادات كبيرة لمنظمي الحفل، بداعي تجسيد لوحة "العشاء الأخير"، للفنان الإيطالي ليوناردو دافنشي، من قِبل فنانين متحولين جنسيًا، فضلًا عن ظهور المغني فيليبي كاترين الذي جسد عاريًا، الإله ديونيسوس، وهو إله النبيذ اليوناني.

وذكرت وكالة "رويترز" بأن المنظم توماس جولي تقدم بشكوى، بعد تلقي تهديدات ورسائل مضايقات عبر الإنترنت، بسبب تجسيد لوحة العشاء الأخير، بطريقة وصفت بـ"المبتذلة"، والذي أثار بدوره غضبًا من قِبل الكنيسة الكاثوليكية والسياسيين من اليمين المتطرف، واليمين الديني في الولايات المتحدة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق، قالت آن ديكامب، المتحدثة باسم (باريس 2024)، في مؤتمر صحفي، إنه لم تكن هناك نية لإظهار عدم الاحترام تجاه أي مجموعة دينية، وأن المشهد كان يفترض أن يصور وليمة وثنية مرتبطة بآلهة الأوليمب.

وأقيمت فعاليات حفل افتتاح أولمبياد، يوم الجمعة الماضية، والتي شهدت تنظيم الدولة الفرنسية لحفل غير مسبوق، بتقديم الوفود الرياضية المشاركة من كافة أنحاء العالم، عبر قوارب تمر على نهر السين.