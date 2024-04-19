العرض الثاني يصل.. أردا جولر يقترب من الرحيل عن ريال مدريد!

العروض تنهال على أردا جولر...

أبدى نادي ريال بيتيس، اهتمامه بالتعاقد مع أردا جولر، لاعب ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعدما طلب اللاعب التركي الرحيل عن صفوف الميرينجي، لعدم حصوله على فرصة للمشاركة مع فريقه.

وانضم صاحب الـ 19 عاما إلى ريال مدريد قادمًا من فنربخشة التركي في بداية الموسم الحالي بعد صراع مع برشلونة، إلا أنه تعرض لإصابات عديدة، أبعدته عن الفريق لفترات طويلة، وبعد تعافيه منها لم يحصل على ثقة مدربه.

وكانت التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن اللاعب الشاب أخطر ريال مدريد برغبته في الرحيل الصيف المقبل بسبب قلة مشاركاته، وهو ما يلقي موافقة من كارلو أنشيلوتي المدير الفني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن ريال بيتيس، أبدى اهتمامه بضم جولر، على سبيل الإعارة، وبالفعل تواصل إدارة بيتيس مع الميرينجي، لمعرفة موقفها من الصفقة.

جدير بالذكر أن العديد من الأندية تتابع موقف جولر، وتسعى للتعاقد معه على سبيل الإعارة سواء من داخل إسبانيا أو خارجها، وكان إشبيلية أول الفرق التي تقدمت بعرض لضم اللاعب قبل أيام.