العراق وكرواتيا وبنين يجهزون منتخب تونس لكأس الأمم الإفريقية

تونس تستعد للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد التونسي لكرة القدم، رتب بعض المباريات الودية لنسور قرطاج استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية 2019.

ويستعد منتخب تونس للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019، المقرر إقامتها في مصر في الفترة ما بين 21 يونيو المقبل حتى 19 يوليو.

وأشارت التقارير أن معسكر المنتخب التونسي ينطلق يوم 1 يونيو المقبل، ويواجه نظيره العراقي وديًا يوم 7 من نفس الشهر في تونس.

ويتجه المنتخب التونسي بعدها إلى زغرب لمواجهة كرواتيا أيضًا يوم 11 من شهر يونيو، وهي تعد أقوى مباريات نسور قرطاج الودية قبل البطولة.

ويختتم منتخب تونس ودياته مع بنين بعد التوصل لاتفاق مبدئي معهم وستكون يوم 17 يونيو قبل انطلاق البطولة بـ4 أيام فقط في تونس قبل السفر لمصر مباشرة.

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ووقع المنتخب التونسي في المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية بجوار كلًا من المنتخبات مالي وموريتانيا وأنجولا.