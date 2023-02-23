العدو اللدود تحول لصديق .. الكشف عن أسباب عدم شكوى ريال مدريد عقب قضية برشلونة والتحكيم

الكشف عن سبب عدم توقيع ريال مدريد على بيان الأندية الإسبانية ضد برشلونة

لم يترك ريال مدريد غريمه برشلونة في أزمته أو يطعنه من الخلف، بل سانده ولم يصدر أي بيان ضده وسط الأزمة التي تضرب النادي الكتالوني؛ أمر ربما غير مفهوم لكن كُشف عن سببه الآن.

وكانت الأندية الإسبانية بعد اجتماع لجنة المندوبين مع رابطة الليجا قد أصدرت بيانًا مشتركًا تطالب فيه بتوضيح الأمور فيما يتعلق بقضية دفع برشلونة مبالغ مالية على مدار سنوات لنائب رئيس لجنة الحكام السابق.

بعض التقارير قالت إن خوسيه مانويل مازا، أحد أعضاء الإدارة القانونية في ريال مدريد، رفض التوقيع على البيان بعد العودة لإدارة ريال مدريد.

لكن صحيفة ماركا الإسبانية كشفت عن سبب عدم توقيع ريال مدريد على البيان وهو ببساطة لأن نادي العاصمة الإسبانية لا ينتمي للجنة المندوبين فبالتالي لا يحق له التصويت أو التوقيع على البيان. لجنة المندوبين هي هيئة الحوكمة والإدارة في رابطة الدوري الإسباني.

لم يصدر ريال مدريد أي بيان -إشبيلية وإسبانيول أصدار بيانًا مشتركًا منفصلًا عن القصية- ربما لأن رئيسا ريال مدريد وبرشلونة، فلورنتينو بيريز وجوان لابورتا، يرتبطان بعلاقة قوية في الفترة الأخيرة كونهما كانا مع أندريه أنييلي رئيس يوفنتوس السابق الثلاثي المحرك لبطولة السوبر ليج.

ليس هذا فقط بل لطالما وقف ريال مدريد وبرشلونة ضد خابيير تيباس، رئيس رابطة الليجا، الذي ينتقد إدارة الناديين دائمًا لاختلاف الرؤى بينهم.

لكن في نفس الوقت يبدو ريال مدريد مهتمًا بما ستسفر عنه قضية مدفوعات غريمهم لإنريكيز نيجريرا رئيس لجنة الجكام السابق.