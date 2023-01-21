"العدالة ستأخذ مجراها".. تشافي يصدم داني ألفيش!

مدرب برشلونة يفتح العديد من الملفات

تطرق الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة إلى عديد الملفات داخل البيت الكتالوني وخارجه في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراته ضد خيتافي على ملعب كامب نو في الدوري الإسباني 2022-2023.

وتناول تشافي صفقة انتقال ممفيس ديباي إلى أتلتيكو مدريد قائلًا إن الهولندي "هو من طلب الرحيل لأن وضعيته لم تكن تروقه وكان يريد مزيدًا من الدقائق، وفي نفس الوقت حصد النادي المال" ومشيرًا إلى أن "الحصول على أولوية في شراء كاراسكو بناء على هذه الصفقة أمر جيد، وسنرى ما إذا كنا سنفعل هذا البند بنهاية الموسم أم لا".

وأكد تشافي أن "الإدارة إذا سألته عن التدعيمات التي يريدها فسيمر بحيرة كبيرة، لأنه بالفعل يمتلك جودات رائعة في الفريق" وحينما سئل عن لاعب ريال سوسييداد زوبيمندي الذي يعد من أهداف برشلونة قال: "لا أحب الحديث عن اللاعبين الملتزمين بعقود في الوقت الراهن مع فرقهم".

وأجزل تشافي المديح على لاعبه جافي، قائلًا إنه "يمتلك ذكاء كبيرًا وبالمقارنة بعمره، فإنه يتطور بسرعة مهولة" كما تطرق إلى مدافعه الدنماركي أندرياس كريستنسن قائلًا إنه "يمنح برشلونة الأمان في الدفاع".

وتطرق تشافي إلى الحديث عن فيران توريس قائلًا إن "اللحظة التي يمر بها أمام المرمى ليست الأفضل لكنه سيتخطاها وهي واردة" كما تحدث عن لاعبه فرانك كيسييه مشددًا على أنه رأى "أكثر من نموذج في برشلونة احتاج الوقت للتأقلم، والمباراة التي قدمها أمام سبتة أثبتت ما يمكن أن يضيفه للفريق".

ومن أهم ما تحدث عنه تشافي أيضًا، تعرض زميله السابق داني ألفيش للسجن على خلفية اعتداء جنسي في أحد ملاهي برشلونة الليلية، قائلًا: "إنه موقف صعب، أنا مصدوم ومتفاجئ، لأنني أعرف داني جيدًا وقد كان إلى جوارنا لفترة ليست بالقصيرة، ولكن العدالة ستأخذ مجراها".