بسبب "العجوز الشريرة".. جماهير ليفربول تشن هجومًا عنيفًا على عشاق تايلور سويفت!

أزمة بسبب حفل المغنية الأمريكية

بعد ظهورها الساطع في سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد، ظهرت تايلور سويفت في حفل آخر على ملعب أنفيلد، ولكن الأمور لم تكن بنفس الروعة في إنجلترا!

المغنية الأمريكية أنهت مهمتها في أنفيلد لمدة ثلاثة أيام في جولة "Eras Tour"، وسط حالة من الصخب لدى عشاقها، والذين ذهب بهم الأمر إلى استخدام حادث هيلزبره الشهير الذي وقع في عام 1989 بمباراة ليفربول ونوتنجهام فورست، للتعبير عن إعجابهم بالأجواء.

جماهير النجمة الأمريكية حرصوا على الإشادة بالحفل، وقال أحدهم عبر حسابه على منصة "إكس" مصطلح "five Swifties down" مستخدمًا هذا التعبير المجازي للإشارة إلى واقعة سقوط وتدافع الجماهير من المدرجات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعلى الجانب الآخر رد جمهور ليفربول بعنف على السخرية من هذا الحادث الأليم، واتهموا عشاق تايلور سويفت بالجهل بتفاصيل هذه الكارثة الإنسانية واستخدام تصريحات مارجريت تاتشر رئيسة الوزراء البريطانية بفترة وقوع الحادث، حيث قامت بتوجيه اللوم على جماهير ليفربول، وقالت إنهم تناولوا الخمر والمشروبات الكحولية قبل انطلاق المباراة مما تسبب في سقوطهم.

وبعد هذه التصريحات قامت جماهير ليفربول بوصف تاتشر بـ"العجوز الشريرة"، ليتم تعيين اللورد بيتر موراي تايلور لإدارة التحقيقات بنفسه، وأدان خلالهما الشرطة والاتحاد الإنجليزي لاختياره ملعب المباراة وهو "شيفيلد وينزداي" لأنه كان يتسع 35 ألف مشجع فقط، وهو رقم لا يتناسب مع شعبية ليفربول الضخمة.

جدير بالذكر أن حادث هيلزبره وقع يوم 15 أبريل 1989، خلال مواجهة بين ليفربول ونوتنجهام فورست في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وتسببت في تسجيل 96 حالة وفاة بالإضافة إلى 770 شخصًا مصابًا.