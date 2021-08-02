العبيد خارج النصر .. وانقسام جماهيري حول القرار

اللاعب قريب من الانتقال لنادٍ سعودي جديد

بات عبد الرحمن العبيد مدافع النصر على أعتاب الرحيل عن الفريق حسبما أفادت صحيفة البلاد السعودية، وقد أكد ذلك توصل النادي لاتفاق مع محمد قاسم ظهير أيسر الفيصلي للانضمام له الموسم القادم.

الصحيفة أوضحت أن الجهاز الفني للنصر بقيادة مانو مينيزيس منح الظهير الأيسر حرية الانتقال لأي نادٍ آخر خلال سوق الانتقالات الجاري لعدم الحاجة لخدماته في الموسم القادم.

وحول النادي الجديد للمدافع السعودي، أوضحت البلاد أن إدارة الاتفاق برئاسة خالد الدبل أصبحت قريبة جدًا من ضم العبيد، مشيرة إلى أن الصفقة قد تحسم تمامًا خلال الأيام القليلة القادمة بعد عودة الرئيس والفريق من النمسا حيث يُقام المعسكر الخارجي الإعدادي للموسم الجديد.

قرار التخلي عن الظهير الأيسر أحدث انقسامًا بين جماهير النصر عبر تويتر، إذ دعم البعض القرار فيما عارضه البعض الآخر.

أحد المغردين أكد أن العبيد لاعب جيد لكنه كثير الإصابات مما يُبعده كثيرًا عن الملعب ويؤثر سلبًا على مستواه، فيما رآى آخر أن أداء اللاعب جيد جدًا دفاعيًا ومتواضع هجوميًا.

المدافعون عن العبيد أكدوا أنه لاعب جيد جدًا ويستحق البقاء في النصر للموسم القادم رغم التعاقد مع محمد قاسم، وقال أحد المغردين أن النادي سيندم على قرار التخلي عنه.

لا أخوي العبيد لاعب ممتاز ولكن عنده إصابة مزمنة كل شوي ترجع له وأكثر من مرة يغيب لفترات بسبب هذه الإصابة..وعلى ما تداولوا الخبر أن اللاعب تم تقييمه من الجهازين الطبي والفني وقالوا أنه غير مناسب…لكن ممكن ما يستغنى عنه ويبقى احتياط يكون أفضل.. — عيسى الزهراني (@esmmzm2020) August 2, 2021

قاسم ظهير ايسر لكن خروج العبيد غلط كبير وبنندم عليه https://t.co/QFiRnl5Zj2 — ٰ (@tulxier) August 2, 2021