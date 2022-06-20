العاشر عالميًا؟ .. "بهذا الوضع لن يكون الدوري السعودي حتى ضمن أفضل 50"

بالفعل دخل الدوري السعودي ضمن قائمة أفضل 10، لكن ليس على مستوى المنافسة داخل المستطيل الأخضر

أعرب هاشم سرور؛ نجم النصر السعودي الأسبق، عن استيائه مما يحدث في الدوري السعودي في الموسم الجاري، مؤكدًا أنه حتى لا يستحق أن يكون ضمن الـ50 الأوائل في قائمة أفضل الدوريات بالعالم.

مسؤولو الكرة السعودية من اتحاد كرة ووزارة الرياضة، بجانب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يبذلون قصارى جهدهم في السنوات الأخيرة، مؤكدين أن هدفهم أن يكون الدوري السعودي ضمن أفضل 10 دوريات في العالم.

بالفعل دخل الدوري السعودي ضمن قائمة أفضل 10، لكن ليس على مستوى المنافسة داخل المستطيل الأخضر، إنما كأحد أكثر الدوريات إنفاقًا على الصفقات.

واتخذ المسؤولو عديد القرار في طريق تحقيق هدفهم الأكبر، منها زيادة عدد الأجانب، الذي سيصل الموسم المقبل إلى ثمانية لاعبين في كل فريق، لرفع مستوى المنافسة وصقل قدرات اللاعبين المحليين من خلال الاحتكاك باللاعبين الأجانب.

لماذا استاء سرور من الدوري السعودي؟

في أكثر من مناسبة من قبل، أكد هاشم سرور أن الحكام تسببوا في ابتعاد النصر عن المنافسة بقراراتهم الخاطئة – من وجهة نظره – مشددًا على أن رغم الأزمات التي عصفت بالفريق في الموسم الجاري إلا أنه كان سيكون منافسًا على اللقب لولا التحكيم.

الدوري السعودي يعتمد بشكل كبير على الحكام المحليين في الموسم الجاري، رغم السماح للأندية باستقدام حكام أجانب في عدد غير محدد من المباريات، بشرط تحمل كل نادٍ لتكاليف الطاقم الأجنبي، إلا أن التكلفة الباهظة التي حددها اتحاد الكرة للطواقم الأجنبية، أجبرت الأندية على الاعتماد بشكل كبير على الحكام المحليين.

سرور أوضح أن الموسم الجاري هو الأسوأ من الناحية التحكيمية في تاريخ الدوري السعودي، مشيرًا إلى أن الأخطاء التي وقعت لا تحدث حتى في دوري الحواري.

وكتب سرور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أسوأ فترة تحكيم

مرت على الكرة السعودية هذا الموسم، حكم أخطائه ولا في دوري حواري، ظلمت أندية واستفادت أندية بشهادة الجماهير ولجنه التحكيم".

وأضاف: "أنا اعتبره أسوأ موسم كوارثي، بهذا التحكيم لا يستحق أن يكون مركزه قبل الخمسين!".

بهذا التحكيم لايستحق

ان يكون مركزه قبل

الخمسين ! — هاشم سرور (@Hashem_S6) June 20, 2022

يذكر أن العالمي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 55 نقطة، وفقد فرصه في المنافسة على الصدارة أو الوصافة.

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