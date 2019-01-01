العابد: الهزيمة من النصر ليست السبب وراء تراجع أداء الهلال

لاعب الهلال يوضح سبب تراجع أداء الزعيم في الفترة الأخيرة

فيسبوك تويتر بلال محمد

رفض نواف العابد، لاعب الهلال ان يعلق خسارة فريقه اليوم في دوري أبطال آسيا، على هزيمة الزعيم من النصر في بطولة الدوري السعودي، الأسبوع الماضي.

وخسر الهلال بهدفين مقابل هدف أمام استقلال طهران في الجولة الثالثة، من دور المجموعات بدوري ابطال آسيا.

وقال العابد في تصريحات عقبت اللقاء: "الهلال يلعب في خمس بطولات، نخوض مباراة كل ثلاثة أيام، وهذا يسبب الكثير من الآثار السلبية على لياقة اللاعبين".

وواصل: "نحن قادرون على التأهل إلى الدور التالي من البطولة، مازلنا في الصدارة، ولدينا ثلاث مباريات الفريق عازم على مواصلة المشوار الآسيوي".

عودة كبير آسيا وفيتوريا داهية – ضمن ردود أفعال فوز النصر السعودي على الزوراء العراقي 🗣️ — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 8, 2019

ويتصدر الهلال المجموعة السادسة بست نقاط، وبفارق نقطتين عن الدحيل القطري واستقلال طهران، أصحاب المراكز الثاني والثالث على الترتيب، ويتذيل العين الإماراتي المجموعة بنقطتين.