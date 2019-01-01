الظفرة الإماراتي يكشف حقيقة بيع ميليسي للاتحاد

العديد من التقارير أكدت أن اللاعب يرغب في الرحيل عن صفوف الظفرة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

نفت إدارة نادي الظفرة الإماراتي التي أكدت توصل نادي اتحاد جدة السعودي إلى اتفاق مع اللاعب نيكلاوس ميليسي للعودة مُجددًا إلى الدوري السعودي.

نادي الظفرة أصدر بياناً نفى فيه بشكل رسمي انتقال لاعب وسط الفريق الأوروجوياني ميليسي إلى نادي الاتحاد.

من اللاعب الأجنبي الذي تؤيد استمراره في #الاتحاد الموسم المقبل؟



(📸: @ittihad ) pic.twitter.com/4eKFj9579w — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 25, 2019

العديد من التقارير أكدت أن اللاعب يرغب في الرحيل عن صفوف الظفرة في الميركاتو الصيفي، وربطه البعض بوجود عرض قوي من نادي الاتحاد.

وذكرت شركة نادي الظفرة لكرة القدم في البيان عبر حسابها الرسمي في «تويتر» فجر أمس: «لا صحة لما يتم تداوله بخصوص توقيع لاعب الفريق الأول نيكولاس ميليسي لأي ناد آخر، اللاعب مرتبط بعقد مع النادي حتى تاريخ 2021/‏‏‏5/‏‏‏30 لذا لزم التنويه».

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ويخوض ميليسي لاعب نادي الهلال السابق مساء غدً الأحد أخر مباراة له مع فريقه الظفرة خلال الموسم الحالي والتي ستكون أمام عجمان في دوري الخليج العربي.