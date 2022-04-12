الظرف العائلي الثاني .. ستيرلينج يغيب عن مواجهة إنجلترا أمام السنغال

المنتخب الإنجليزي يعلن غياب اللاعب لظرف عائلي.

أعلن المنتخب الإنجليزي عن غياب اللاعب رحيم ستيرلينج نجم فريق مانشستر سيتي عن مواجهة الأسود الثلاثة أمام السنغال في دور الـ 16 من كأس العالم المقام حاليًا في قطر.

جاء هذا في بيان أصدره الحساب الرسمي للمنتخب الإنجليزي عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر"، وأكد فيه أن الغياب لسبب عائلي.

وكتب الحساب: "رحيم ستيرلينج غير متاح لمواجهة الأسود الثلاثة الليلة ضد السنغال، حيث عليه أن يتعامل مع ظرف عائلي".

ويعد ذلك هو الظرف العائلي الثاني الذي يعاني منه عناصر المنتخب الإنجليزي في ظرف أيام قليلة، حيث غادر بن وايت قبل أيام بشكل نهائي.

جدير بالذكر أن المنتخب الإنجليزي حال فاز على السنغال سيخوض مباراة صعبة أمام فرنسا في دور الـ 8 من كأس العالم.