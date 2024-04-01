الطلاق لم ينه علاقتهما .. جوانا سانز تنشر أول صورة مع ألفيش بعد مغادرة السجن!

ألفيش يعود لحياته الطبيعية بعد الخروج من السجن...

أكدت جوانا سانز، زوجة داني ألفيش، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستاجرام" على قوة علاقتها بالنجم البرازيلي، بعد خروجه من السجن.

وكانت محكمة برشلونة قد أفرجت عن ألفيش بكفالة تقدر قيمتها بـ "مليون يورو"، حتى الفصل النهائي في الاستئناف ضد حبسه 4 سنوات ونصف، بتهمة الاغتصاب.

وبعد خروجه من السجن، عاد ألفيش إلى منزله السابق حيث تعيش جوانا، ليقرر الثنائي مصير علاقتهما، بحسب ما كشف عنه برنامج "فييستا".

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ونفت جوانا أن تكون قد أنهت علاقتها بألفيش، بعدما نشرت صورة عبر حسابها الشخصي، تظهر فيها وهي تمسك يد النجم البرازيلي مع وشم في اليد على شكل قلب ومكتب "1+1=1".

جدير بالذكر أن مجلة برازيلية مشهورة، قد دفعت كفالة خروج ألفيش من السجن، مقابل تقرير يتم إعداده عن البرازيلي صاحب الـ 40 عامًا، ومن المتوقع أن تظهر فيه سانز.