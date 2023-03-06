"الطفل سيصبح لاعبًا جيدًا" .. هدافة الدوري الفنزويلي للسيدات لم تدرك حملها حتى الشهر السادس!

مهاجمة فنزويلية فازت بجائزة هداف دوري السيدات دون أن تدرك حملها حتى الشهر السادس!

تمكنت ليدي أوربينا من الفوز بصدارة هدافي دوري فنزويلا للسيدات في الموسم الماضي، دون أن تدرك أنها كانت حاملًا في الشهر السادس.

صحيفة "ذا تايمز" الإنجليزية، وفي تقرير عن أوربينا، كشفت أن المهاجمة البالغة من العمر 25 عامًا، توجت بجائزة هداف الدوري الفنزويلي للسيدات في الموسم الحالي، على الرغم من أنها لاحظت أنها تشعر بالتعب قليلًا في نهاية المباريات، مع تعليقات من زميلاتها في الفريق بأنها مكتنزة بعض الشيء.

كان ذلك حتى خضعت لاختبار، لتكتشف المفاجأة، وهي أنها كانت حاملًا لمدة ستة أشهر تقريبًا دون أن تدرك ذلك، لتتوقف على الفور عن اللعب.

وقالت أوربينا في تصريحات للصحيفة الإنجليزية: "لقد كانت صدمة تامة، لم أشعر بأي من أعراض الحمل، لكن اعتقدت أنني كنت أكتسب وزنًا".

وتابعت وهي تضحك: "ستكون قصة جيدة لأخبرها للطفل في يوم من الأيام، لقد كان مشغولًا تمامًا في جميع المباريات في الموسم الماضي، لذلك ربما سيكون لاعبًا جيدًا أيضًا".

فيما قالت والدتها عن الأمر: "نحن الفنزويليون محاربين بالفطرة، خاصة النساء".