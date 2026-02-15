الطفل المعجزة المنسي: لماذا اختفى روني باردجي من خطط هانسي فليك في برشلونة

الأرقام تبدو قاتمة بالنسبة للاعب الدولي البالغ من العمر 20 عامًا. في 12 مباراة خاضها برشلونة منذ بداية العام، شارك روني في خمس مباريات فقط. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو توزيع وقت لعبه؛ فقد لعب 160 دقيقة فقط من أصل 500 دقيقة ممكنة على مدار العام بأكمله. بالنسبة للاعب من عياره وإمكاناته، فإن قلة مشاركته خلال بداية عام 2026 "المحمومة" تشير إلى وجود فجوة كبيرة بين مستواه الحالي ومتطلبات الفريق الأول.

نمط متكرر من عدم المشاركة

ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها إقصاء السويدي إلى دور المتفرج هذا الموسم. فقد حدثت فترة جفاف مماثلة بين 9 نوفمبر و2 ديسمبر، عندما فشل في تسجيل دقيقة واحدة من اللعب ضد سيلتا فيغو وأتلتيك كلوب وتشيلسي وألافيس وأتلتيكو مدريد. وعلى الرغم من أنه استعاد مكانه في التشكيلة لفترة وجيزة بعد تلك الفترة، حتى أنه حصل على فرصتين للعب أساسيًا، إلا أن الزخم تلاشى تمامًا. أصبح "الاختفاء" اتجاهًا مقلقًا للاعب يحتاج إلى دقائق لعب منتظمة لمواصلة تطوره في واحدة من أكثر البيئات تطلبًا في العالم.

وحتى عندما يشارك في الملعب، فإن مشاركاته تكون قصيرة. في المباريات الأخيرة ضد ريال أوفييدو ومايوركا، اقتصرت مشاركته على ما يزيد قليلاً عن عشر دقائق في كل مباراة، حيث كان بمثابة لاعب بديل في نهاية المباراة أكثر من كونه خياراً تكتيكياً حقيقياً. بالنسبة لرووني، فإن صراعه للعودة إلى التشكيلة الأساسية يزداد صعوبة بسبب أهمية الموسم الحالي لبرشلونة، حيث تشكل كل نقطة وكل مباراة في الكأس مفترق طرق لمشروع فليك المتطور في كاتالونيا.

مشكلة لامين يامال

القضية الشائكة بالنسبة لرووني هي الصعود الصاروخي واللافت للنظر للاعب لامين يامال. يشغل يامال نفس المركز المفضل في الجناح الأيمن، وأصبح لاعباً أساسياً لا غنى عنه في تشكيلة برشلونة. الطفل المعجزة المولود في ماتارو هو ظاهرة نادراً ما تستريح، حيث يبدأه فليك حتى في مباريات كأس الملك حيث عادة ما يتوقع التناوب. طالما استمر يامال في تدمير الدفاعات، فإن الطريق إلى التشكيلة الأساسية يظل مسدوداً فعلياً أمام الشاب السويدي.

وقد تجلى التحدي المتمثل في التنافس مع يامال بشكل واضح خلال الهزيمة الأخيرة في كأس الملك أمام أتلتيكو مدريد، حيث ظل المراهق محور الهجوم حتى في مواجهة الضغط الشديد من جانب فريق دييغو سيميوني. ويقال إن روني يدرك جيدًا التسلسل الهرمي، ويحسب له أنه لم يعرب أبدًا عن إحباطه علنًا. من جانبه، يواصل فليك الإشادة باللاعب السويدي في المؤتمرات الصحفية، مؤكداً أنه لا يزال عضواً مهماً في الفريق على الرغم من عدم وجود أدلة على ذلك في الملعب.

عقبات استراتيجية وشائعات حول الانتقالات

بالإضافة إلى المنافسة الداخلية، تلقي المصالح الاستراتيجية لبرشلونة في سوق الانتقالات بظلالها على اللاعبين الهامشيين في الفريق الحالي. يرتبط النادي باستمرار بتعزيزات من النخبة لتقوية صفوفه الهجومية، مما يقلص المساحة المتاحة لتنمية المواهب. تناول رئيس أتلتيكو مدريد إنريكي سيريزو مؤخرًا الشائعات المتعلقة بأحد هذه الأهداف، قائلاً: "جوليان لاعب متعاقد مع أتلتيكو مدريد وهو سعيد. لم يتصل بنا أحد من برشلونة رسميًا بشأن التعاقد معه، وهذا كل ما في الأمر".

على الرغم من موقف سيريزو الحازم، فإن مجرد حقيقة أن برشلونة يبحث عن مهاجمين من الطراز العالمي مثل جوليان ألفاريز تسلط الضوء على الصعوبة التي يواجهها روني. للحفاظ على مكانته في استاد أوليمبيك، يجب أن يثبت أنه يمكن أن يكون بديلاً قابلاً للتطبيق عن اللاعبين الأساسيين. في الوقت الحالي، هو عالق في موقف انتظاري، ينتظر إصابة أو انخفاض حاد في مستوى أداء من هم أمامه ليتاح له فرصة تبدو بعيدة مع مرور كل أسبوع.

تصلب تكتيكات فليك تحت النار

بدأ عدم التناوب واستمرار استبعاد لاعبين مثل روني في جذب الانتباه، خاصة عندما لا تسير النتائج في صالح برشلونة. بعد الخسارة الثقيلة في مباراة الذهاب في نصف نهائي كأس الملك، واجه فليك أسئلة حول نظامه واعتماده على مجموعة أساسية من اللاعبين. اضطر المدرب إلى الدفاع عن خياراته، معترفًا: "لم نلعب جيدًا. علينا خوض المباراة الثانية. سيكون الأمر صعبًا للغاية، لكننا سنقاتل. تحدثنا في الشوط الأول عن المواقف المختلفة وعن ضرورة تحسين أدائنا. لم نر الفريق الذي أريد أن أراه في الشوط الأول. أسأل لماذا يعتبر ذلك تسللًا. لا أعرف ماذا قرروا. علينا قبول ذلك، لكنني لا أوافق عليه".

يبدو إحباط فليك واضحًا، لكن إحجامه عن اللجوء إلى روني في هذه اللحظات الحرجة يشير إلى عدم ثقته في جاهزية اللاعب حاليًا. مع اقتراب مباراة الإياب في كامب نو واحتدام المنافسة على اللقب، يظل المدرب الألماني متمسكًا بموقفه. بالنسبة لرووني باردجي، يظل التحدي بسيطًا ولكنه صعب للغاية: إيجاد طريقة لجعل نفسه لا غنى عنه خلال الدقائق القليلة التي يُمنحها، أو مواجهة مستقبل يصبح فيه "اختفاؤه" سمة دائمة في مسيرته مع برشلونة.