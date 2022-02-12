الطريق ليس ممهدًا للنصر .. الهلال يخطط لخطف كريستيانو رونالدو

هل نرى رونالدو في الدوري السعودي؟

يبدو أن نادي النصر لن يجد الطريق مفتوحًا أمامه من أجل التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بسهولة، بعد أن بدأ الهلال هو الآخر في الدخول في مفاوضات من أجل ضمه.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، كانت قد أكدت على أن كريستيانو اقترب من الموافقة على عرض نادي النصر السعودي، بعد أن وصل إلى 200 مليون يورو في موسم ونصف. "اقرأ التفاصيل"

وأشار الإعلامي التركي "أكرم كونور" عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إلى أن نادي الهلال يريد هو الآخر ضم كريستيانو رونالدو.

🚨 Al Hilal want to beat Saudi rivals Al-Nassr to the signing of Cristiano Ronaldo, 37, after the Portugal forward's departure from Manchester United.

🇵🇹 🟦#AlHilal #الهلال🟨#AlNassr #النصر https://t.co/2ZIJztor15 pic.twitter.com/lO95PKFmQ8 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 2, 2022

وجاء نص ما كتبه كونور كالآتي: "يريد الهلال التفوق على غريمه النصر، بالتوقيع مع كريستيانو رونالدو 37 عامًا، بعد رحيله عن مانشستر يونايتد".

وكان مانشستر يونايتد قد أعلن بشكل رسمي عن فسخ التعاقد مع رونالدو، بسبب تصريحاته التي هاجم فيها إدارة النادي، بالإضافة إلى الهولندي إيريك تين هاج مدرب الفريق، واللاعبي الشباب بصفوف الشياطين الحمر.