الطريق ليس مفروشا بالورود .. والدة مبابي تعترض طريق ريال مدريد!

تعاقد ريال مدريد مع مبابي لن يكون سهلًا

يبدو أن فكرة تعاقد ريال مدريد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي معقدة بعض الشيء، وليست سهلة كما توقع الغالبية، في ظل دخوله الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع لأي فريق آخر دون الرجوع إلى ناديه باريس سان جيرمان.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، على أن الجميع يعتقد أن الطريق مفروشًا بالورود أمام ريال مدريد للتعاقد مع مبابي، ولكن الواقع عكس ذلك، لأن النادي الملكي اصطدم بفايزة العماري والدة ووكيلة اللاعب، وهي المرأة العنيدة دائمًا.

وأضافت الصحيفة أن فايزة العماري تُريد أن تفرض شروطها على ريال مدريد حتى لو كان مبابي نفسه مستعدًا للاستسلام، على الرغم من أن مسؤولي الأخير يُريدون أيضًا فرض شروط النادي، حيث قالت في آخر مقابلة لها: "حتى لو عرضوا علينا 10 آلاف مليون، إنه النظام".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعلى الجانب الآخر، يبدو أن باريس سان جيرمان هادئًا، رغم أن رغبة ناصر الخليفي رئيس النادي ولويس إنريكي المدير الفني للفريق ولويس كامبوس المدير الرياضي، هي استمرار اللاعب، ولكن مبابي رغبته هي الرحيل والانتقال إلى ريال مدريد.

وهناك تفهم داخل باريس سان جيرمان بشأن أي قرار يتخذه اللاعب، سواء بالرحيل أو الموافقة على تجديد العقد، والنادي لن يرضخ لأي رغبة من رغبات لاعبيه، فهناك خطة موضوعة إما مع مبابي أو بدونه.