"الضلع الرابع ينهار".. إرث زيدان يندثر في ريال مدريد!

نهاية درامية لعائلة زيزو

بات إلياس زيدان، لاعب ريال مدريد ونجل مدربه السابق، قريبًا من اللحاق بأشقائه الثلاثة خارج أسوار النادي الملكي.

ففي وقت ما، كان جميع أبناء زين الدين زيدان الأربعة (إنزو، لوكا، ثيو، إلياز)، في أكاديمية ريال مدريد، والآن اللاعب الأكثر موهبة في الرباعي سيكون حريصًا على مغادرة النادي.

يلعب إنزو زيدان في الدوري الفرنسي، بينما لوكا يرتدي قميص إيبار في الدرجة الثانية من الدوري الإسباني، ولا يزال ثيو لا في فريق كاستيا ريال مدريد حيث ينتهي عقده في الصيف المقبل، ويبدو من غير المرجح أن يدفع للفريق الأول.

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وكشفت صحيفة "ماركا"، أن إلياس زيدان صاحب الـ18 عامًا، فيلعب حاليًا مع فريق تحت 19 عامًا، وهو الأكثر موهبة بين الأربعة، ولعب هذا الموسم مباراتين فقط من أصل 21 مباراة مع ألفارو أربيلوا هذا الموسم، فهو الخيار الخامس في قلب الدفاع حاليًا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إلياس لم يتم استدعاؤه بعد لمواجهات دوري أبطال أوروبا للشباب، وحرصًا منه على عدم فقدان مكانه في منتخب فرنسا تحت 19 عامًا، فإنه سيسعى للخروج في يناير، إما على سبيل الإعارة أو بصفقة دائمة.

وبذلك، يبدو أن إرث زيدان يندثر في ريال مدريد، حيث ظهر إخوة إلياز الثلاثة الأكبر لأول مرة مع الفريق الأول، لكن يبدو إلياز وكأنه لن يعرف للفريق الأول طريقًا.