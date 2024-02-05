الضغوطات الخارجية تزداد .. تطور جديد يؤزم موقف كورونادو في الاتحاد

الجميع يسأل عن مصير كورونادو في الاتحاد .. فما هو جديد هذا الملف؟

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تتكاتف الظروف الداخلية والخارجية ضد البرازيلي إيجور كورونادو؛ محترف الاتحاد السعودي، وهو ما يزيد موقفه تعقيدًا خلال الفترة الحالية.

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البرازيلي لم يعرف حتى الآن مصيره في العميد، فالتقارير تؤكد أن مدربه الأرجنتيني مارسيلو جاياردو يريد إزالة اسمه من القائمة المحلية والاكتفاء بالاستعانة به في دوري أبطال آسيا، بينما تخالفه الإدارة الرأي.

أما عن موقف اللاعب نفسه، فالتقارير تؤكد أنه لا يمانع البقاء، أما إسقاطه من القائمة المحلية، يعني رفضه البقاء نهائيًا، ورفض أيضًا الرحيل إلا بالحصول على مستحقاته المالية كاملة.

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الجديد في هذا الملف، كشفته صحيفة "globo" التي أكدت أن نادي كورينثيانز البرازيلي قد ينقذ كورونادو من النادي الجداوي، لكن بشرط صعب إلى حد ما.

الصحيفة أوضحت أن النادي البرازيلي اجتمع بالفعل مع وكيل اللاعب، وأكد له أنه مهتم بضمه، لكن بشرط أن يكون صفقة حرة، أي بعد فسخ عقده مع الاتحاد.

ويرفض كورينثيانز المضي قدمًا في المفاوضات مع إيجور ووكيله رافائيل براندينو إلا بعد انتهاء أزمته مع العميد نهائيًا.

يذكر أن كورونادو كان قد انضم للعميد في صيف 2021 قادمًا من الشارقة الإماراتي، وينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل.

وخلال الموسم الجاري، شارك البرازيلي مع النمور في 17 مباراة، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع سبعة آخرين.

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