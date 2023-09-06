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فيديو | الضربة في البرازيل والقلق في الهلال! .. تدخل مفاجئ يثير غضب نيمار في معسكر السامبا

زهيرة عادل
Neymar Brazil Al-HilalGettyImage
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الجميع ينتظر الظهور الأول لنيمار مع الهلال، والجمهور قلق من معسكر البرازيل

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مع بداية انتظام البرازيلي نيمار دا سيلفا؛ محترف الهلال السعودي، في التدريبات الجماعية خلال معسكر منتخب بلاده الحالي، انتشر فيديو أقلق جمهور الزعيم.

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نجم باريس سان جيرمان الفرنسي السابق وقع عقود انتقاله للزعيم السعودي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لكنه لم يخض أي مباراة مع الفريق بعد، إذ جاء يعاني من إصابة في العضلة الأمامية.

لكن حاليًا أصبح البرازيلي قادرًا على المشاركة في المباريات بشكل طبيعي، ويسعد مع منتخب بلاده لمواجهة بوليفيا وبيرو، يوم التاسع والـ13 من سبتمبر الجاري، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026م.

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وخلال مران البرازيل بالأمس، انتشر مقطع لتدخل من الخلف للمهاجم ريتشارلسون؛ مهاجم السامبا وتوتنهام الإنجليزي، على قدم نيمار، الذي شُفيت حديثًا من الإصابة، لكن أنقذ محترف الهلال نفسه، ورفع قدمه من على الأرض، قبل أن تتضرر من تدخل زميله.

وأعرب نيمار عن غضبه من تدخل ريتشارلسون، ووجه له بعض الضربات بالأيدي والقدم، قبل أن يستأنف المران بصورة طبيعية.

لكن جمهور الهلال لم يتعامل مع الموقف بصورة طبيعية، رغم عدم تعرض نجمه لأي أذى، إذ أعرب عن قلقه من تعرضه لأي إصابة، قد تعطل ظهوره الأول مع الهلال، والذي طال انتظاره.

وبينما أثار وضعه للاصق طبي على ساقه قلق بعض الهلاليين إلا أن أخصائي العلاج الطبيعي ثامر الشهراني طمأنهم، مؤكدًا أنه مجرد إجراء وقائي بعد العمليات الجراحية أو لتفادي التعرض لإصابة جديدة مع التدخلات المفاجئة.

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217116 الأصوات

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