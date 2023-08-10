الضربات تتوالي على رأس ريال مدريد .. مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

ملحمة مبابي وباريس سان جيرمان قد تصل إلى محطتها الأخيرة..

يبدو أن ملحمة كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف 2023 قد انتهت مبكرًا، بعدما اتخذ قائد منتخب فرنسا قرارًا مصيريًا بشأن مستقبله.

صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، والمقربة من أروقة باريس سان جيرمان، أكدت أن مبابي لن ينتقل إلى ريال مدريد الإسباني في صيف 2023، وأنه قرر البقاء في "حديقة الأمراء" حتى نهاية عقده في صيف 2024 مهما حدث.

وحسب التقرير، فإن مبابي اجتمع مع القطري ناصر الخليفي رئيس سان جيرمان يوم الثلاثاء الماضي، وأخبره بقراره بالاستمرار في النادي حتى نهاية عقده.

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ولم يغير مبابي موقفه منذ إرسال خطاب إلى إدارة باريس سان جيرمان يخطرها فيه بعدم نيته لتفعيل بند تمديد عقده حتى 2025، حيث شدد على سعادته في النادي وأن خياره الوحيد هو الاستمرار حتى نهاية عقده.

التقرير أشار إلى أن إدارة باريس سان جيرمان تشعر بالخيانة من قبل مبابي، خاصة وأن اللاعب اتخذ قراره منذ يوليو 2022 بعدم تفعيل بند التمديد الاختياري حتى 2025، وترى الإدارة الباريسية أن مبابي فوت على النادي فرصة التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي والبرتغالي برناردو سيلفا.

إدارة باريس سان جيرمان شددت خلال الاجتماع الأخير مع مبابي أنه سيعود على الفور إلى بقية لاعبي الفريق بصورة طبيعية في اللحظة التي يوقع فيها على تمديد عقده، وأن اللاعب يخاطر بعدم اللعب طوال الموسم الذي ينتهي بمنافسات بطولة يورو 2024 وأولمبياد باريس.