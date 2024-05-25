الضحية الأولى .. الهلال يعرض محترفه للبيع على أندية البرازيل

البيع نهائي والإعارة مرفوضة لهذا السبب

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تخطط إدارة الهلال خلال الفترة المقبلة، إلى إحداث تغييرات على مستوى قائمة الفريق من أجل تفريغ أماكن للتعاقد مع صفقات جديدة في فترة الانتقالات الصيفية.

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وكشفت شبكة "UOL" البرازيلية، أن إدارة الهلال تسعى لتسويق اللاعب البرازيلي ميشيل ديلجادو، جناح الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار التقرير، إلى رغبة إدارة الزعيم في الاستغناء عن اللاعب، بغية إخلاء مكان ضمن القائمة لصفقات جديدة، خصوصًا بعد قرار الاتحاد السعودي بتقليص عدد اللاعبين في قائمة الفريق الأول بدوري المحترفين من 30 إلى 25 لاعبًا، بدءًا من موسم 2024-25.

وكشف الصحفي أندرادي، عن تفضيل الهلال رحيل الجناح عبر صفقة انتقال دائم، وليس بنظام الإعارة، لا سيما في ظل امتداد عقد البرازيلي حتى العام المقبل فقط.

وأوضحت الشبكة البرازيلية، أن ميشيل يحظى باهتمام كبير في البرازيل، وارتبط اسمه منذ فترة قريبة بالانتقال إلى ناديي كورينثيانز وجريميو وآخرين.

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يذكر أن ميشيل انضم إلى الهلال مطلع 2022 بعقد يمتد 3 أعوام، قادمًا من فلامنجو البرازيلي، وخاض بقميص الفريق 107 مباريات، سجل خلالها 22 هدفًا، وقدّم تمريرات حاسمة بعدد مماثل.

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