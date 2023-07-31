الصور الأولى من داخل المستشفى .. زوجة حارس باريس تبعث برسالة!

ألبا سيلفا زوجة اللاعب ترسل رسالة جديدة.

أخيرًا نشرت ألبا سيلفا زوجة سيرجيو ريكو حارس مرمى باريس سان جيرمان صورًا له من داخل المستشفى المحتجز بها بعد أسابيع من حادثته الأخيرة.

جاء هذا عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، حيث قامت بنشر مجموعة من الصور ليومها من ضمنها صورًا لريكو دون ظهور رأسه.

ونشرت ألبا رسالة مؤثرة للغاية عن كل ما تعرضت لها هي وأسرتها خلال الأسابيع الأخيرة بسبب إصابة ريكو في رأسه بشكل خطير.

وكتبت ألبا: "ليس لدي الكثير لأعلمه أو أقوله لكم، يمكنني أن أكتب كتابًا عن كم المشاعر التي اجتاحتني في آخر شهرين، لكن الخلاصة أننا بخير"، ووجهت كلامها لزوجها: "أنت أعظم كنوزي".

جدير بالذكر أن ريكو كان قد دخل في غيبوبة بعد السقوط من على ظهر حصان وهو محتجز في مستشفى منذ شهرين الآن.