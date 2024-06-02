الصمت يُخيم على الاستوديو .. صدمة في راديو كتالونيا بعد هدف كارفاخال بنهائي دوري الأبطال!

هدف كارفاخال يتسبب في صدمة بكتالونيا

توج ريال مدريد ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشر، وسط متابعة من جانب منافسيه في كتالونيا، الذين أصيبوا بالصدمة بعد هدف داني كارفاخال الافتتاحي بتلك المواجهة.

وحقق ريال مدريد الفوز على بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد، أحرزهما النجمين كارفاخال وفينيسيوس جونيور، خلال آخر ربع ساعة بالمباراة.

وبعد الهدف الذي سجله كارفاخال، خيم الصمت على البرنامج الذي كان يتابع المباراة عبر "راديو كتالونيا" لمدة لحظات، وذلك في صدمة من المتواجدين بعد هدف ريال مدريد.

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وقال مقدم البرنامج عبر الإذاعة: "إنها نفس القصة القديمة، والعام المقبل مع كيليان مبابي"، في إشارة إلى أن ريال مدريد سيكون أكثر قوة بعد انضمام النجم الفرنسي.

ومن المنتظر أن يُعلن ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، عن التعاقد مع كيليان مبابي بشكل رسمي، وذلك بعد رحيل الأخير عن باريس سان جيرمان بنهاية موسم 2023-24.