"الصمت أفضل من الكلام أحيانًا" .. تصريح محمد نور "الملعون" يعصف بأحلام الاتحاد في الدوري

قصة تصريح محمد نور الملعون الذي عصف بأحلام نادي الاتحاد

"أحيانًا يكون الصمت أفضل من الكلام"، هذه المقولة قد تنطبق تمامًا على الأسطورة محمد نور، في كل مرة يتحدث فيها عن تتويج نادي الاتحاد، بلقب دوري المحترفين السعودي.

نور قبل عام من الآن، وبالتحديد في يوم 8 مايو 2022؛ قال: "أنا واثق أن الاتحاد سيحسم لقب الدوري أمام الهلال، بنسبة 100%".

وقتها، كان العميد الاتحادي، يتصدر جدول ترتيب دوري 2021-2022، برصيد 61 نقطة وبفارق 6 نقاط كاملة عن الهلال "الوصيف"، وذلك قبل 4 جولات من النهاية.

لكن ما حدث هو أن الاتحاد، سقط بعد هذا التصريح مباشرة، في فخ الخسارة (1-3) أمام الهلال في كلاسيكو المملكة الكبير، ليجمع 4 نقاط فقط من أصل 12 ممكنة، في الجولات الأربع الأخيرة.

من ناحيته.. حقق الزعيم الهلالي، العلامة كاملة في الجولات الأربع الأخيرة؛ ليرفع رصيده إلى 67 نقطة، متوجًا بلقب الدوري في النهاية، وبفارق نقطتين عن نادي الاتحاد.

"ما أشبه الليلة بالبارحة" يا نور

يبدو أن نور، لم يتعلم من درس الموسم الماضي، وأعاد تصريحاته من جديد، قبل جولتي الحسم لنادي الاتحاد، في العام الرياضي الحالي 2022-2023.

وتحدى نور، أسطورة الأهلي والنصر حسين عبدالغني؛ قائلًا: "دوري المحترفين لن يخرج من الاتحاد.. جميل أن تحتفل جدة، بتتويج العميد والأهلي في موسم واحد"؛ في إشارة إلى حصول الراقي على لقب دوري يلو للدرجة الأولى.

وتوقع محمد نور أن يحسم نادي الاتحاد، لقب دوري روشن السعودي في الموسم الحالي، في الجولة 29 أمام مستضيفه الفيحاء، وإذا لم يتحقق ذلك، لن يخرج اللقب من وجهة نظره عن العميد في الأسبوع الأخير، عندما يلتقي الطائي في جدة.

جدير بالذكر أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 66 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن نادي النصر "الوصيف".