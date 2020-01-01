الصليهم ينتظر 12 يومًا ورئيس الشباب يحدد قيمة بيع عقده

عبد المجيد الصليهم يؤجل التوقيع لفريق آخر إلى 25 يناير.

رفض عبد المجيد الصليهم، لاعب وسط فريق الشباب، الاستمرار مع ناديه، مفضلًا الانتقال لفريق آخر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة انتقال حر.

وينتهي عقد الصليهم مع الشباب بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق له التوقيع لفريق آخر، خلال شهر يناير الجاري، على أن ينتقل للفريق الذي يرغب فيه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن الصليهم لم يوقع على عقود الانتقال لأي فريق حتى الآن، وينتظر يوم 25 يناير الجاري، لتوقيع عقد الانتقال لأي فريق يرغب فيه.

ولا يحق للصليهم التوقيع لأي فريق آخر، قبل يوم 25 يناير الجاري، للدخول في فترة الستة أشهر الأخيرة في عقده مع الشباب، التي تتيح له التوقيع لأي فريق دون الرجوع إلى ناديه.

تقارير: أنيس البدري في طريقه إلى جدة للانضمام إلى الاتحاد

ورفض الصليهم التجديد مع الشباب، حيث أبدى رغبته في خوض تجربة احتراف جديدة، والرحيل عن الفريق العاصمي خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه حدد خالد البلطان رئيس الشباب، مبلغ 5 ملايين ريال، لبيع الفترة المتبقية من عقد الصليهم لأي فريق يرغب في الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويقدم الصليهم مستويات جيدة رفقة الشباب، حيث تدرج في الفئات السنية بناديه، حتى لعب في صفوف الفريق الأول، ونجح معه في تحقيق كأس السوبر السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين عام 2014، واحترف في فريق رايو فاليكانو الإسباني عام 2018.