"الصفقة من نصيب الاتحاد" .. صندوق الاستثمارات منع انتقال هذا اللاعب إلى النصر!

كواليس مثيرة من الميركاتو السعودي التاريخي..

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العلاقة بين عملاقي السعودية النصر والاتحاد، ليست في أفضل مراحلها، منذ عامين تقريبًا؛ على خلفية صفقة النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله.

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حمد الله انضم إلى الاتحاد "مجانًا" في يناير 2022؛ بعد فسخ نادي النصر عقده رسميًا؛ وسط مزاعم من قلعة العالمي، على أن العميد قام بتحريض اللاعب، على ارتكاب تصرفات مشينة داخل غرف ملابس الفريق الأصفر.

وفي ظل هذا التوتر في العلاقات بين الناديين.. كشف الإعلامي الرياضي الشهير بن جاكوبس، عن كواليس تحوّل صفقة النجم الفرنسي نجولو كانتي، من النصر إلى الاتحاد، في الميركاتو الصيفي الماضي.

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جاكوبس أكد عبر شبكة "90min"، مساء اليوم الجمعة، على أن العالمي كان واثقًا من ضم كانتي، في الميركاتو الصيفي الماضي؛ قبل أن يتفاجأ بـ"تدخل" مسؤولين في صندوق الاستثمارات السعودي، لإيقاف الصفقة.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن هؤلاء المسؤولين أخبروا إدارة النصر، بنسيان صفقة النجم الفرنسي؛ لأنها ستكون من نصيب الاتحاد، من أجل المشاركة مع الفريق وقتها، في بطولة كأس العالم للأندية.

وأوضح بن جاكوبس، أن الإدارة النصراوية لم تستطع أن تعترض، على الرغم من أنها كانت تريد ضم نجولو كانتي بأي شكل؛ بسبب أن صندوق الاستثمارات هو المتحكم الأول في الصفقات.

SHAHID