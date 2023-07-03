الصفقة المنتظرة .. حقيقة انتقال نجم الأهلي إلى النصر

حسم الجدل بشأن تعاقد نادي النصر مع حارس الأهلي!

لا يزال نادي النصر، يعمل على معالجة مشاكل الفريق الأول لكرة القدم؛ من أجل ضمان العودة إلى منصات التتويج مجددًا، بعد موسم صفري في 2022-2023.

ويُعد مركز حراسة المرمى، من أكبر المشاكل التي تواجه النصر، قبل انطلاق الموسم الرياضي القادم؛ حيث اقترب من فسخ عقد النجم الكولومبي دافيد أوسبينا، والذي سيخضع لعملية جراحية جديدة، مع الإصابات المتكررة للثنائي الشاب نواف العقيدي وأمين بخاري.

وعلى رأس الأسماء التي ارتبطت بالانتقال إلى قلعة العالمي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ الحارس المصري محمد الشناوي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القاهري.

لكن.. مصدر أهلاوي نفى في تصريحات لصحيفة "الميدان الرياضي"، وجود أي عرض رسمي - حتى الآن -، من نادي النصر؛ للتعاقد مع الشناوي.

وأكد المصدر، على أن الأهلي، يتمسك ببقاء أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي القادم 2023-2024، والذي يشهد مشاركة العملاق المصري، في كأس العالم للأندية.

جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية، تستضيف بطولة كأس العالم للأندية 2023، خلال شهر ديسمبر القادم؛ بمشاركة الأهلي "بطل أفريقيا"، بالإضافة إلى الاتحاد، حامل لقب دوري روشن للمحترفين.