الصفاقسي يوضح حقيقة فسخ التعاقد مع عمرو جمال

هل فسخ الصفاقسي عقد عمرو جمال؟

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كشف نادي الصفاقسي التونسي حقيقة التقارير التي تحدثت عن فسخ تعاقده مع لاعب الأهلي المصري عمرو جمال.

عدلي القيعي، رئيس لجنة التعاقدات في النادي الأهلي، أكد صعوبة انضمام جمال إلى الصفاقسي رغم توقيع العقود وذلك لأنّه مطلوب للتجنيد.

ونشر النادي التونسي بيانًا رسميًا ينفي خطته لفسخ العقد مع اللاعب مؤكدًا أنّ الفريق حصل على البطاقة الدولية للاعب ويعتزم التعاقد معه بصورة نهائية.

وأوضحت البيان أن الصفاقسي يحترم القوانين واللوائح المصرية مطالبًا بإيجاد حل يرضي جميع الأطراف ويضمن استمرار عمرو جمال في تونس.

جدير بالذكر أنّ عمرو جمال انضم إلى صفوف الصفاقسي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وعانى صاحب الـ 27 عامًا من كثرة الإصابات التي أبعدته عن المشاركة أساسيًا مع بطل الدوري المصري.