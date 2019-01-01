الصفاقسي ينتزع وصافة الدوري التونسي بالفوز على الإفريقي

الصفاقسي يفوز بالكلاسيكو التونسي على الإفريقي بهدف نظيف

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حقق فريق نادي الصفاقسي، الفوز على نظيره الإفريقي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة 18 ضمن منافسات الدوري التونسي للمحترفين.

المباراة أقيمت بقيادة الحكم المصري أيمن عمر، الذي قدم أداء تحكيمي متميز للكلاسيكو التونسي.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب حمزة العقربي مدافع الإفريقي عن طريق الخطأ في مرماه، بالدقيقة 25، بعدما وضع الكرة برأسه في المرمى بالخطأ.

وحاول الإفريقي تعديل النتيجة، ولكن الدفاعات الصفاقسي كانت أفضل، ولم تكن للإفريقي هجمات خطيرة.

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وسجل الصفاقسي هدفًا خلال الشوط الثاني، ولكن حكم المباراة رفض احتسابه بداعي التسلل على مهاجمه.

وبذلك يرفع الصفاقسي رصيده للنقطة 37 في المركز الثاني خلف الترجي المتصدر بـ43 نقطة.

وتجمد رصيد الإفريقي عند النقطة 25 في المركز الخامس، خلف فريق البنزرتي صاحب المركز الرابع بـ31 نقطة.