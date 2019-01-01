الصفاقسي يستعيد نسيم هنيد أمام نهضة بركان

مباراة صعبة في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يستعد الصفاقسي لمواجهة نهضة بركان في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم غدٍ الأحد.

ويُجري الفريق التونسي اليوم السبت تدريبه الأخير قبل مواجهة ضيفه المغربي على ملعب الطيب المهيري، وقد استعاد نجمه نسيم هنيد بعد غيابه الفترة السابقة للإصابة.

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وسيفتقد الصفاقسي للعراقي أيمن حسين بسبب الإصابة، وقد أعلن المدرب رود كرول قائمة تتكون من 20 لاعبًا لدخول المباراة على رأسهم النجم فراس الشواط.

يُذكر أن الصفاقسي تخطى في ربع نهائي البطولة فريق ناكانا الزامبي بخسارته ذهابًا 2-1 وانتصاره إيابًا في تونس 2-0، فيما فاز نهضة بركان على جورماهيا الكيني 2-0 ذهابًا قبل أن يسحقه في المغرب بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويلتقي في نصف نهائي الآخر لنفس البطولة فريقي الزمالك المصري والنجم الساحلي التونسي.